Börse Hamburg-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,0356 EUR -6,32% (08.08.2023, 13:47)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WDI



NASDAQ OTC-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, NASDAQ OTC-Symbol: WRCDF) mit Sitz in Aschheim war bis zur Insolvenz ein Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützte Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (08.08.2023/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Frist für Sammelverfahren vor Ablauf - AktiennewsIn Kürze endet die Frist für die Anmeldung im deutschen Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG-Verfahren) gegen den Abschlussprüfer des pleitegegangenen Finanzdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, NASDAQ OTC-Symbol: WRCDF), so die Experten von "FONDS professionell".Das Verfahren, das in München starte, sei Mitte März im Klagsregister eingetragen worden. Ab dann laufe eine sechsmonatige Frist für die Anmeldung von Ansprüchen.In dem Verfahren gehe es darum, dass anhand eines Musterklägers stellvertretend für alle anderen Betroffenen festgestellt werde, ob und in welchem Ausmaß der Abschlussprüfer gegenüber Anlegerinnen und Anlegern hafte, erkläre Rechtsanwalt Lukas Aigner, Kooperationspartner der Rechtsplattform Cobin Claims. Nach einem erfolgreich verlaufenen Musterverfahren könnten Schadenersatzansprüche von Betroffenen durchgesetzt werden.Börsenplätze Wirecard-Aktie: