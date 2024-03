Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

25,25 EUR +0,10% (08.03.2024, 15:36)



Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

25,20 EUR +0,10% (08.03.2024, 15:21)



NYSE-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

27,55 USD +1,40% (07.03.2024, 22:00)



ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



NYSE-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Automobilhersteller Stellantis wolle sein Geschäft in Südamerika massiv ausbauen und dafür in den nächsten fünf Jahren 5,6 Milliarden Euro investieren. Dies sei die größte Investition in der Geschichte der brasilianischen und südamerikanischen Automobilindustrie.Die Investitionen sollten in die Einführung von mehr als 40 neuen Produkten, die Entwicklung neuer Bio-Hybrid-Technologien und Dekarbonisierungstechnologien sowie in neue Geschäftsmodelle fließen. Der Investitionsplan sei für den Zeitraum von 2025 bis 2030 vorgesehen.Stellantis sei Marktführer in den drei wichtigsten Märkten Südamerikas: Brasilien, Argentinien und Chile. Im vergangenen Jahr habe der Gesamtabsatz des Unternehmens in der Region 878.000 Fahrzeuge überstiegen, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent entspreche. In Brasilien liege der Marktanteil sogar bei 31,4 Prozent.Carlos Tavares, CEO von Stellantis, habe gesagt: "Diese Ankündigung unterstreicht unser Vertrauen und unser Engagement in die Zukunft der südamerikanischen Automobilindustrie. Südamerika ist ein entscheidender Teil unserer Wachstumsstrategie und wird eine führende Rolle bei der Beschleunigung der Dekarbonisierung der Mobilität spielen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Stellantis-Aktie: