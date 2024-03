NYSE-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

27,17 USD +1,42% (06.03.2024, 22:00)



ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



NYSE-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Autobauer Stellantis (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) hat auch im dritten Jahr seines Bestehens weiter zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Insgesamt habe das Unternehmen 2023 sieben Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als 2012. Der Umsatz habe sich um sechs Prozent auf 189 Mrd. Euro erhöht. Auch unter dem Strich seien mit knapp 18,6 Mrd. Euro fast elf Prozent mehr hängen geblieben als im Vorjahr. Lediglich bei der bereinigten operativen Marge habe wegen der wochenlangen Streiks in Nordamerika einen kleinen Rückgang auf 12,8 Prozent gegeben. Für Analysten kein Problem, für Anleger offenbar auch nicht - die Aktie steige munter weiter.Was am Parkett außerdem gut angekommen sei: Konzernchef Carlos Tavares habe trotz des herausfordernden Umfelds ein grundsolides Jahr 2024 mit mindestens prozentual zweistelligen Margen in Aussicht gestellt. Außerdem wurde die Dividende um 16 Prozent aufgestockt und vergangene Woche ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 9/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:25,00 EUR +0,24% (07.03.2024, 12:31)Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:24,995 EUR 0,00% (07.03.2024, 12:27)