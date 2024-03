NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (08.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Oppenheimer:Oppenheimer nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Der US-Zahlungsdienstleister habe angekündigt, dass Tap to Pay auf dem iPhone von Apple jetzt für Venmo-Geschäftsprofile und PayPal Zettle-Nutzer in den USA verfügbar sei, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. PayPal habe damit gekämpft, im mobilen Bereich an Zugkraft zu gewinnen, und Oppenheimer denke, dass diese Ankündigung sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung für eine reibungslosere Erfahrung für Geschäftskunden sei, die vollständig in der App ausgeführt werden könne. Tap to Pay ziele wahrscheinlich auf das PayPal-Angebot für Kleinst- und KMU-Unternehmen ab und stelle eine Alternative zu einigen Angeboten von Block (SQ) dar. Oppenheimer sei zwar immer noch der Meinung, dass es sich bei PayPal um eine "Show-me"-Geschichte handele, sehe allerdings in den Neuigkeiten einen Beitrag zur besseren Positionierung des US-Konzerns für die langfristige Beibehaltung von Marktanteilen im E-Commerce.Oppenheimer stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie mit dem Rating "perform" ein. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:53,52 EUR +0,17% (08.03.2024, 09:14)