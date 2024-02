Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (29.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Viele Analystenhäuser hätten nach der enttäuschenden Prognose von PayPal ihre Schätzungen nach unten gesenkt und die Kursziele gekappt. Vom Zahlen-Schock hätten sich die Anleger jedoch wieder etwas erholt. Die PayPal-Aktie habe in den vergangenen fünf Handelstagen sogar 3,5 Prozent zugelegt und stehe kurz vor einem charttechnischen Kaufsignal. Kurzfristig könnten sich dadurch Chancen ergeben - mittelfristig bleibe die Lage jedoch düster.PayPal habe Anfang Oktober sowohl für das erste Quartal als auch das neue Geschäftsjahr eine enttäuschende Prognose ausgegeben. So solle 2024 beispielsweise der Gewinn je Aktie mit 5,10 Dollar nur auf Vorjahresniveau verharren (erwartet gewesen seien 5,51 Dollar) und auf ein Jahresziel beim Umsatz sei sogar gänzlich verzichtet worden.Immerhin bemühe sich das Managements, den Personalbestand zu reduzieren und gleichzeitig die Investitionen in neuere Payment-Produkte zu verstärken, um die langfristige Kostenstruktur und die Wettbewerbsposition zu verbessern. Bis sich diese Anpassungen in den Ergebnissen widerspiegeln würden, dürften jedoch einige Quartale vergehen.2024 dürfte also ein Jahr werden, in dem keine großen positiven Signale bei der Entwicklung des Nettotransaktionsvolumens zu erwarten seien. Das Makro-Umfeld sei schlichtweg nicht gerade vielversprechend.Seien die Konsumausgaben im Weihnachtsquartal noch stark mit einem Zuwachs von 5,5 Prozent gewesen, sei das Wachstum der US-Konsumausgaben im Januar auf nur 2,2 Prozent und damit auf ein Sechs-Monats-Tief eingebrochen. Insbesondere bei den Ausgaben in Restaurants, einem Segment in dem PayPal neben dem E-Commerce-Geschäft gut aufgestellt sei, habe sich im Januar nur ein magerer Anstieg von 0,2 Prozent gezeigt."Der Aktionär" sehe bei PayPal Potenzial für ein starkes Comeback - zumal das Unternehmen solide wachse, noch immer der Marktführer im Sektor bleibe und die Aktie historisch günstig bewertet sei. Zudem seien die Investitionen in die langfristigen Wachstumschancen positiv einzuordnen. Auch im Chart stehe nach der Erholung vom Zahlenschock ein neues Kaufsignal mit dem potenziellen Durchbruch der 200-Tage-Linie an. Ein Kaufsignal könnte für kurzfristige Bewegung sorgen.Bevor sich langfristig orientierte Anleger aber wieder auf die PayPal-Aktie einlassen würden, sollte zumindest fundamental der Trend unterm Strich wieder in die richtige Richtung zeigen. Mittelfristig würden jedoch die Einmalkosten durch die Entlassungen belasten.Es heißt also weiterhin abwarten, bis sich die Makro-Situation deutlich aufhellt oder PayPal wieder klares Gewinnwachstum aufzeigt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link