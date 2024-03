Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die PayPal-Aktie sei nach den jüngsten Quartalszahlen um mehr als elf Prozent abgestürzt. Und das, obwohl die Zahlen sich durchaus hätten sehen lassen können. Anschließend habe das Papier volatil zwischen 58 und 60 Dollar gehandelt, bis sie am Mittwoch einen frischen Impuls erhalten habe und in Spitze rund fünf Prozent nach oben geklettert sei.Der Grund für den Anstieg sei zum einen, dass die US-Firma eine wichtige Personalie angekündigt habe. Aaron J. Webster werde ab dem 18. März als Chief Enterprise Services Officer zu PayPal stoßen. Webster verfüge über umfangreiche Erfahrung im Risikomanagement und kenne die Betriebsabläufe von globalen Unternehmen wie SoFi Technologies, Citigroup, Toyota Motor und GE Capital.Zum anderen wolle der Zahlungsdienstleister nun eine neue Strategie verfolgen, die dafür sorgen solle, das Wachstum der Transaktionsmargen zu vergrößern. Während man beim markeneigenen Checkout profitabel sei und weiteres Wachstum erwarte, solle die Profitabilität des markenfremden Checkouts durch Preisanpassungen erhöht werden.Mit dem Produkt Fastlane wolle PayPal zudem den Online-Check-Out-Prozess optimieren und die Konversionsraten signifikant verbessern, indem Verbraucherinformationen im Vorhinein ausgefüllt würden. Das solle insbesondere kleinen und mittleren Online-Unternehmen zugutekommen und potenziell langfristige positive Auswirkungen auf Produkte mit höheren Margen haben.Mutige Anleger stellen einen Fuß in die Tür, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. Wer auf Nummer sicher gehen wolle, warte auf die Bestätigung des Ausbruchs. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link