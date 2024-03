Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die New Yorker Börsen seien am Donnerstag von Konjunkturdaten ausgebremst worden. Vor allem neue Preisdaten hätten den Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung einen erneuten Dämpfer verpasst. Die PayPal-Aktie zeige sich dennoch robust und stemme sich gegen den Trend. Damit helle sich die Lage bei dem Titel jetzt zunehmend auf.Während die Erzeugerpreise im Februar gegenüber dem Vormonat doppelt so stark wie erwartet gestiegen seien, habe der Einzelhandelsumsatz weniger zugelegt als prognostiziert. Zudem sei die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken.Die Daten sprächen nicht für forcierte Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank FED, habe Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba kommentiert. Zwar habe sich der Einzelhandel nach dem schwachen Januar nur teilweise erholt. Nach Abzug der Inflationskomponente bleibe aber ein kleines Plus, was die Sorgen vor einer dauerhaften Konsumschwäche im laufenden Quartal verringert habe.Diese Entwicklung spiele auch PayPal in die Karten, da das Unternehmen maßgeblich von der Konsumlaune der Kunden abhängig sei. Trotz des massiven Pessimismus, der in den letzten Monaten um die Aktie geherrscht habe, sei PayPal nach wie vor das führende Unternehmen für Online-Zahlungen. Der Marktanteil sei fast doppelt so hoch wie der des Zweitplatzierten, Stripe.Im Wochenverlauf habe sich der Kurs immer mehr erholt und sei auch über die wichtige 60-Dollar-Marke geklettert. Etwas höher, bei rund 61,50 Dollar, verlaufe die psychologisch wichtige 200-Tage-Linie. Auch diesen Widerstand hätten die Bullen nun geknackt. Der Indikator fungiere jetzt als Unterstützung.Die PayPal-Aktie ziehe wieder an und sende ein wichtiges Signal. Als nächstes Etappenziel steht der Sprung über die 65-Dollar-Marke an, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Mit Material von dpa-AFX