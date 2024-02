NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

31,19 USD +4,42% (29.02.2024, 16:43)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (29.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Das Papier des weltgrößten Goldproduzenten befinde sich im freien Fall. Es seien eine ganze Reihe von schlechten Nachrichten gewesen, die den Kurs unter Druck gebracht hätten. Zum einen habe der US-Konzern eine riesige Abschreibung auf die Newcrest Mining-Übernahme vornehmen müssen, zum anderen - und das habe weit schwerer gewogen - habe Newmont die Dividende um fast 40% gesenkt. Bei einem Goldpreis von über 2.000 USD habe dieser Schachzug den Anlegern sauer aufgestoßen. Das gelte umso mehr, als Newmont den Newcrest Mining-Aktionären im Zuge der Übernahme eine Sonderdividende gewährt habe. Die Newmont-Aktie notiere mittlerweile deutlich unter dem Corona-Tief aus dem Jahr 2020. Das sei auch aus Management-Sicht natürlich nicht gerade eine Meisterleistung. Da Newmont neben Barrick Gold der am meisten beachtete Wert in dem Sektor sei, werfe das natürlich auch kein gutes Licht auf den Goldminensektor insgesamt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.02.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:28,74 EUR +4,28% (29.02.2024, 16:49)