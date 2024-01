ISIN Munich Re-Aktie:

Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (02.01.2024/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Aktie der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) befindet sich seit Sommer 2022 in einem Aufwärtstrend und hat dabei im bisherigen Verlaufshoch am 13. Dezember 400,40 EUR erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge habe die Aktie eine Korrektur eingeleitet, die sich zu einem Richtungswechsel von Long auf Short entwickeln könnte. Das Papier sei dabei nicht nur unter den 10er- und 50er-EMA gefallen, sondern könnte nun auch unter die wichtige Ichimoku-Wolke rutschen und damit ein langfristiges Short-Signal generieren.Die Aktie der Munich Re könnte die Abwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen und unter die Ichimoku-Wolke fallen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursrückgang zum 200er-EMA bei aktuell 254,50 EUR zu rechnen. Für weiteren Abwärtsdruck könnte dabei auch die bärische Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA sorgen. Erholungen sollten dabei wie bereits zuvor im Bereich um den 10er-EMA auslaufen. Erst mit einem nachhaltigen Durchbruch über den 10er-EMA würde sich die Lage für die Aktie wieder aufhellen. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:375,90 EUR -0,13% (02.01.2024, 08:50)Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:375,10 EUR -0,45% (29.12.2023, 14:05)