Tradegate-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:

549,60 EUR +0,81% (12.03.2024, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:

599,915 USD +0,71% (12.03.2024, 16:44)



ISIN Martin Marietta-Aktie:

US5732841060



WKN Martin Marietta-Aktie:

889585



Ticker-Symbol Martin Marietta-Aktie:

MMX



NYSE-Symbol Martin Marietta-Aktie:

MLM



Kurzprofil Martin Marietta Materials Inc.



Martin Marietta Materials Inc. (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) produziert Bauzuschlagsstoffe zur Konstruktion von Highways und Infrastrukturprojekten, für den Einsatz in Umweltschutzprojekten inklusive Rauchgasentschwefelung sowie für im kommerziellen und privatwirtschaftlichen Immobilienbau tätige Unternehmen. (12.03.2024/ac/a/n)



Chicago, IL (www.aktiencheck.de) - Martin Marietta-Aktienanalyse von Seaport Research Partners:Die Analysten von Seaport Research Partners stufen die Aktie von Martin Marietta Materials Inc. (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) weiterhin mit "buy" ein.Martin Marietta habe sich nach den Ergebnissen des vierten Quartals besser entwickelt als der Markt, da die bevorstehende Übernahme von Blue Water Industries und die Mittelzuflüsse aus den im ersten Quartal erfolgten Veräußerungen das Gewinnwachstum begünstigt hätten. Der Abzug des Gewinnwachstums habe die Aktie als teuer erscheinen lassen, aber abgesehen von der Bewertung, konzentriere sich die Debatte über Martin Marietta jetzt darauf, ob die Preisdynamik nachhaltig sei.Für die Zukunft seien mehrere Jahre an Infrastruktur- und Reshoring-Projekten in der Pipeline, die durch ein generationenübergreifendes Finanzierungsniveau und zeitliche Beschränkungen unterstützt würden, die sie weniger preisempfindlich machen würden, während sich die lokalen Marktstrukturen weiter verbessern dürften, da die großen Akteure weiterhin akquisitorisch tätig seien.Die Analysten von Seaport Research Partners stufen die Aktie von Martin Marietta unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 520 auf 670 USD. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Martin Marietta-Aktie: