Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Wenn eine optimistische Einschätzung eines Analysten auf eine überverkaufte Aktie treffe, dann reagiere der Titel in der Regel meist extrem positiv. Heute zu sehen bei HelloFresh. Die Strategen von J.P. Morgan würden den Kochboxenlieferant derzeit zwar unbestreitbar einigem operativem Gegenwind ausgesetzt sehen. Doch sie würden Anzeichen für eine positive Trendwende sehen und hätten die Papiere daher auf die "Analyst Focus List" der US-Bank gesetzt.Gestern hätten die UBS-Analysten ihre Verkaufsempfehlung bestätigt, das Kursziel dabei aber von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt. Die Aktie habe zweistellig verloren. Heute mache der Kurs die Verluste wieder wett, nachdem die Experten von J.P. Morgan ihre Einstufung auf "overweight" bestätigt und Kursziel mit 18 Euro (zuvor: 20 Euro) beziffert hätten.In den Augen von Analyst Marcus Diebel erscheine der jüngste Kursrutsch übertrieben. Denn bei den Gewinnerwartungen gebe es eine positive Trendwende, und ein Worst-Case-Szenario im US-Geschäft sei inzwischen im Kurs enthalten. Eine Senkung der Unternehmensziele für 2025 sei wahrscheinlich, sollte aber nach dem starken Rückgang zuletzt nur einen begrenzten Kurseinfluss haben."Der Aktionär" habe zuletzt bereits erklärt: Das Geschäft mit den Kochboxen wachse, wenn auch nur marginal. Zudem könnten die bisher noch wenig beachteten Ready-To-Eat-Produkte von HelloFresh für frische Impulse sorgen, nachdem die Sparte mit den Fertigprodukten in Q3 noch durch außerordentliche und vor allem nur temporäre Faktoren ausgebremst worden sei.Das "Aktionär"-Fazit habe Bestand: Nach der mehrmonatigen Talfahrt scheine hier mittlerweile (zu) viel Negatives eingepreist. Lägen die Analysten von J.P. Morgan richtig, dürfte die Aktie (spätestens) mit der Vorlage der Zahlen am 15. März eine dynamische Gegenbewegung starten.Wer scharfes Essen mag, kann auf dem aktuellen Niveau weiter einen Fuß in die Tür stellen und auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Feinschmecker sollten dagegen auf die nächsten belastbaren Zahlen warten - und vorerst weiter einen Bogen um die Aktie machen. (Analyse vom 27.02.2024)