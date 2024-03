Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



25,275 EUR +2,33% (19.03.2024)



25,265 EUR +3,08% (19.03.2024)



DE000A2E4K43



A2E4K4



DHER



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Delivery Hero habe sich in den letzten Wochen deutlich von ihrem Anfang Februar markierten Tiefststand absetzen können, doch in den vergangenen Tagen hätten die Bullen wieder etwas geschwächelt. Am Dienstag belege sie mit einem Plus von mehr als zwei Prozent aber wieder die Pole Position im MDAX.Rückenwind würden dabei insbesondere die Neuigkeiten zum Rückkauf von Wandelanleihen liefern, die der Essenslieferdienst am Vorabend veröffentlicht habe. Demnach steige der beabsichtigte Rückkaufbetrag von mindestens 300 auf etwa 600 Millionen Euro. Zurückgekauft werden sollten sämtliche noch ausstehende Papiere mit Fälligkeit 2025 sowie jene mit Fälligkeit 2026 bis zu einem Nennbetrag von 100 Millionen Euro.Der aktuell noch ausstehende Nennbetrag der 2026-Papiere betrage 750 Millionen Euro. Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die die Rückkauf-Einladung annehmen möchten, müssten sich jedoch beeilen: Die entsprechende Frist ende bereits am morgigen Mittwoch (20. März).Die nächsten Wandelschuldverschreibungen würden dann erst im April 2026 fällig (600 Millionen Euro), 87 Prozent der übrigen Papiere erst 2027 und später. Infolge der Transaktionen dürften sich die Zinskosten zu den derzeitigen Zinssätzen um 70 Millionen Euro pro Jahr erhöhen, positiv seien aber die verlängerte Laufzeit und die geringere Nettoverschuldung, so die Citi-Expertin weiter. Sie habe folglich ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 38 Euro bestätigt.Nachdem die Aktie die letzten vier Handelstage in Folge gefallen und dabei insgesamt um rund zwölf Prozent von ihrem Verlaufshoch bei 27,36 Euro aus der Vorwoche zurückgekommen sei, lege sie am Dienstag wieder 2,3 Prozent zu und erobere damit die 25-Euro-Marke zurück. Die nächsten Zwischenziele seien nun das genannte Zwischenhoch sowie die 200-Tage-Linie, die derzeit im Bereich von 29,74 Euro verlaufe.Die Richtung stimme wieder, doch der Weg zurück nach oben sei noch weit. Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Delivery Hero-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)