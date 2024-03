Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



26,835 EUR +4,50% (12.03.2024, 22:26)



26,92 EUR +5,09% (12.03.2024, 17:39)



DE000A2E4K43



A2E4K4



DHER



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (12.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Im Gegensatz zum Papier des Kochboxen-Lieferanten HellofFresh habe die Aktie von Delivery Hero in den letzten Tagen kräftig zugelegt. Am Dienstag gewinne sie weitere 5% und notiere erstmals seit Jahresbeginn im Plus. Aus charttechnischer Sicht rücke nun ein wichtiger Widerstandsbereich in den Fokus.Frische Impulse für Delivery Hero habe es bereits zum Wochenauftakt gegeben. Die EU-Staaten hättenb sich bezüglich verbesserter Rechte für Mitarbeiter großer Online-Lieferdienste geeienigt. Final habe man sich nun allerdings für den Entwurf entschieden, der weniger streng sei als die ursprüngliche Fassung von 2021, habe es von der Deutschen Bank geheißen. Die noch erforderliche Billigung durch das Europaparlament gelte als wahrscheinlich.Die Nachrichten hätten dafür gesorgt, dass die Delivery Hero-Aktie am Montag um 6,8% angesprungen sei und ein frisches Jahreshoch markiert habe. Das dadurch entstandene Kaufsignal hätten die Bullen am Dienstag genutzt, um den Kurs weiter nach oben zu treiben.Delivery Hero profitiere derzeit vor allem vom neuen Beschluss der EU-Staaten, wobei die prekäre Lage des Konkurrenten HelloFresh sicherlich auch ein wenig Rückenwind verleihe. Trader könnten auf ein Anhalten des bullishen Momentums und das Erreichen der 30-Euro-Marke spekulieren. Langfristig orientierte Anleger sollten aber abwarten, bis die Aktie über 33,67 Euro ausbreche und damit ein höheres Hoch markiere, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link