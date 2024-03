Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (19.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Der Kölner Konzern habe Zahlen gemeldet und die DEUTZ-Aktie sei daraufhin gefallen. Der Motorenhersteller habe 2023 mit Höchstwerten bei Umsatz und beim operativen Ergebnis abgeschlossen. Aber für das laufende Jahr zeige sich das Unternehmen vorsichtig. Das habe Anlegern zunächst nicht gefallen. Nun allerdings schicke sich die DEUTZ-Aktie an ein neues Zwischenhoch zu erklimmen.Die Reaktion der Marktteilnehmer auf die Zahlen sei zunächst verhalten ausgefallen. Die DEUTZ-Aktie sei auf 5,76 Euro zurückgefallen, was einem Minus von etwa 1,3% zum Vortag entspreche. Inzwischen habe die Stimmung gedreht, die Notiz habe zwischenzeitlich über 6 Euro gelegen. Und jetzt komme es kurzfristig darauf an: Gelinge der Sprung über die Widerstandszone bei 6,08 Euro, dann sei der Weg frei zu neuen Mehrjahreshöchstständen. Andernfalls drohe ein Abrutschen. "Der Aktionär" spekuliere seit einigen Tagen auf einen Ausbruch über den Widerstand, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link