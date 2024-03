Stark würden sich auch der Goldpreis sowie der Bitcoin präsentieren. Gold notiere am Morgen über 2.200 Dollar, der Bitcoin habe sich auf über 67.000 Dollar erholen können.



Am heutigen Handelstag stehe gleich eine ganze Reihe von Geschäftszahlen auf dem Terminkalender. Es würden unter anderem DocMorris, Heidelberg Materials, Nemetschek, Vossloh, Aareal, BMW, 1&1, United Internet, Ionos, LPKF, Porsche SE sowie am Abend nach US-Börsenschluss der DHL-Group-Konkurrent FedEx und Nike berichten. Zudem stehe die Erstnotiz der Parfürmeriekette Douglas auf dem Programm.



Und auch einige Analysteneinschätzungen dürften von den Anlegern Beachtung finden. JP Morgan habe das Kursziel für Rheinmetall von 455 auf 600 Euro erhöht. Für Daimler Truck werde die US-Bank ebenfalls optimistischer. Hier sei das Kursziel von 48 auf 56 Euro angehoben worden.



Der Dow Jones habe am Mittwoch gut ein Prozent höher bei 39.512,13 Zählern geschlossen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,9 Prozent auf 5.224,62 Punkte gewonnen. Für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es am Ende um 1,2 Prozent auf 18.240,11 Punkte nach oben gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag Zugewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe zwei Prozent auf 40.815,66 Zähler gewonnen. Der CSI 300 der chinesischen Festlandsbörsen habe zuletzt um 0,04 Prozent zugelegt. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong habe um 2,1 Prozent angezogen. (21.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch hat der DAX bei 18.044 Punkten ein neues Allzeithoch markieren können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch auf Schlusskursbasis habe der deutsche Leitindex erstmals die Marke von 18.000 Punkten übertreffen können. Er sei am Ende mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 18.015,12 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Donnerstag dürften weitere Rekorde folgen. Die US-Zinssignale dürften entsprechende Unterstützung liefern. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen ein Prozent höher auf 18.200 Zähler.Die US-Notenbank FED habe am Dienstag wie erwartet die Leitzinsen unverändert belassen, es würden sich aber in diesem Jahr weiterhin insgesamt drei Zinssenkungen abzeichnen. Experten würden erwarten, dass der Zinssenkungszyklus im Juni starten könnte.