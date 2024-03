XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.03.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe."Licht am Ende des Tunnels" machten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt bei der BASF-Aktie aus ("HSBC Daily Trading" vom 14. März). Der Silberstreif habe von einer möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation gestammt. Mit dem Sprung über die horizontalen Barrieren bei knapp 50 EUR sei nun der seinerzeit diskutierte Befreiungsschlag und der Abschluss der unteren Umkehr gelungen. Aus der Höhe der Bodenbildung ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 10 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 60 EUR. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden die 200-Wochen-Linie (akt. bei 53,68 EUR) sowie der seit Anfang 2018 bestehende Baissetrend (akt. bei 55,78 EUR) wichtige Etappenziele abstecken. Vor allem die langfristige Glättung harmoniere hervorragend mit dem Jahreshoch von 2023 bei 54,04 EUR. Der Spurt über diesen Kreuzwiderstand würde eine zweite, größere Umkehrformation abschließen. Die verschiedenen Hoch und Tiefpunkte bei 56/58 EUR - verstärkt durch die 50%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2008 (58,33 EUR) - würden im Anschluss die nächsten Widerstände bilden.Um den Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es indes, die Schlüsselmarken bei 50 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:52,54 EUR +0,08% (25.03.2024, 09:03)