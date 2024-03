Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.03.2024/ac/a/d)



Nachdem die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) zuletzt zwei neue Jahreshochs in Folge markieren konnte, kam es gestern zu einem Rücksetzer, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie von BASF sei am Dienstag über das Verlaufshoch vom 2. Januar gestiegen, womit die Kursverluste der ersten Januar-Hälfte vollständig wieder aufgeholt worden seien. Zur Wochenmitte hätten sich die Notierungen schließlich mit einem weiteren Jahreshoch bei 49,82 EUR bis auf 0,03 EUR an das Dezember-Top herangeschoben, bevor es gestern zu einem Rücksetzer gekommen sei. Dabei seien die Papiere im Tief (48,70 EUR) bis zum Februar-Top zurückgefallen, das zum Handelsschluss jedoch habe behauptet werden können.Ausblick: Mit einem Tagesminus von 1,6% auf 48,81 EUR sei die Aktie von BASF nun an einem wichtigen Widerstand nach unten abgedreht.Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, sollten die Kurse im ersten Schritt erneut über das Juli-Hoch aus dem Vorjahr bei 49,59 EUR steigen. Direkt im Anschluss müssten dann das aktuelle Jahreshoch bei 49,82 EUR, das Dezember-Top bei 49,85 EUR und die runde 50er Marke überboten werden. Gelinge der Break per Tagesschluss, könnte sich Platz bis zum 2023er April-Hoch bei 50,92 EUR eröffnen, bevor es darüber um die Schließung des offenen Gaps vom 24. Februar 2023 bei 52,17 EUR gehen würde.