Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (08.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aroundtown sei heute den zweiten Tag in Folge an der Spitze des MDAX zu finden. Die Aktie profitiere damit stärker als andere deutsche Immobilienwerte von den Zinsnews der EZB. Im Vergleich zum Dienstagstief stehe sogar bereits ein Plus von 20 Prozent zu Buche. Gehe es jetzt wieder so richtig aufwärts?Über fünf Prozent Plus. Damit rangiere Aroundtown heute an der Spitze des MDAX - und damit fahre die Aktie ein deutlich größeres Kursplus als etwa Vonovia ein. Auch den heutigen SDAX-Spitzenreiter Grand City Properties, der heute immerhin mehr als drei Prozent zulege, übertrumpfe der Immobilienkonzern heute deutlich.Allein mit Unternehmensnews sei das nicht zu begründen. Aroundtown habe jüngst zwar einen schönen Vermietungserfolg vermeldet. So habe der Konzern für das prestigeträchtigen Objekt "Die Welle" in direkter Nähe zum Alexanderplatz in Berlin eine lückenlose Nachvermietung von insgesamt rund 1.500 Quadratmetern abgeschlossen, womit die Immobilie langfristig nahezu vollvermietet bleibe. Das Kursplus von mittlerweile rund 20 Prozent allein seit Dienstag lasse sich damit aber nur zu einem minimalen Teil erklären.Auch die Analysten seien bei Aroundtown deutlich skeptischer als bei Marktführer Vonovia. Nur sechs von 19 Experten würden in der Aktie einen Kauf sehen, bei Vonovia dagegen rund drei Viertel. Etwa jeder zweite Analyst stufe Aroundtown als Halteposition ein und vier Analysten sogar als Verkaufsposition."Der Aktionär" bevorzuge unter den deutschen Immobilienunternehmen ebenfalls weiter Vonovia. Aroundtown wurde im Zuge des Kursrutsches im Februar ausgestoppt und ist vorerst keine laufende Empfehlung, so Michael Herrmann. Die Aktie sei volatiler als Vonovia und könnte damit bei einer Aufwärtsbewegung zwar auch weiter steiler nach oben gehen. Dem stünden aber auch größere Risiken gegenüber. (Analyse vom 08.03.2024)