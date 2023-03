CA Immo: Eigenkapitalquote steigt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) ein FFO I Ergebnis von 125,3 Mio. Euro erzielt und damit trotz umfangreicher Verkäufe die Prognose von 125 Mio. Euro erreicht. Vor dem Hintergrund des verschlechterten Marktumfelds senkt der Analyst sein Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe es aber aufgrund der allgemein schwierigeren Marktsituation keine Unterstützung von der Bewertungsseite gegeben. Das Bewertungsergebnis sei auf -94 Mio. Euro (GJ 2021: 537 Mio. Euro) gefallen. Somit habe der Nettogewinn nur 75 Mio. Euro (GJ 2021: 480 Mio. Euro) erreicht. Die Bilanz gestalte sich laut SRC mit einem net LTV von nur 32,5 Prozent sehr solide. Die Eigenkapitalquote sei noch einmal leicht zum Vorjahr gestiegen und liege jetzt bei 47 Prozent. Die Gesellschaft verfüge über einen Cash-Bestand von über 820 Mio. Euro und sei gut gerüstet für härtere Marktbedingungen. Das Vertrauen in die eigene finanzielle Stärke veranlasse das Management, der Hauptversammlung am 4. Mai eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorzuschlagen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 36,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro) und bestätigt das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.03.2023, 10:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 24.03.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/CA_Immo_24March2023.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.