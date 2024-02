An alle Chibougamau Independent Mines-Anleger!

Der Aktienkurs von Chibougamau Independent Mines hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 18,18 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,65 Prozent verzeichnete, liegt Chibougamau Independent Mines mit 40,83 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Chibougamau Independent Mines diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Chibougamau Independent Mines ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,56 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 98 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 334. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -3,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Chibougamau Independent Mines aktuell 0 beträgt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.