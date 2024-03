ZIM Integrated Shipping Services Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Zim Integrated Shipping Services verzeichnet einen Kurs von 9,57 USD, der derzeit -21,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -14,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Zim Integrated Shipping Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen zeigten sich insbesondere positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung für Zim Integrated Shipping Services hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.