Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA3794281053 Xtacy Therapeutics Corp. 26.09.2023 CA98423G1072 Xtacy Therapeutics Corp. 27.09.2023 Tausch 1:1 US36809R3057 Gaucho Group Holdings Inc. 26.09.2023 US36809R4048 Color Imaging Inc. [New] 27.09.2023 Tausch 10:1 CA98936C1068 Zenith Energy Ltd. 26.09.2023 CA98936C8584 Zenith Energy Ltd. 27.09.2023 Tausch 10:1