Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA68620P1018 OrganiGram Holdings Inc. 06.07.2023 CA68620P7056 OrganiGram Holdings Inc. 07.07.2023 Tausch 4:1 NO0010626559 Aega ASA 06.07.2023 NO0012958539 Aega ASA 07.07.2023 Tausch 3:1