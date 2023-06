Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen SE0000426546 New Wave Group AB 09.06.2023 SE0020356970 New Wave Group AB 12.06.2023 Tausch 1:2 US1724062096 Cineverse Corp. 09.06.2023 US1724063086 Cineverse Corp. 12.06.2023 Tausch 20:1