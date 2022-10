Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA40638K6060 Halo Collective Inc. 27.10.2022 CA40638K7050 Halo Collective Inc. 28.10.2022 Tausch 5:1 CA65343B1040 Nextech AR Solutions Corp. 27.10.2022 CA65345C1005 Nextech AR Solutions Corp.[New] 28.10.2022 Tausch 1:1 CA5015061099 KWESST Micro Systems Inc. 27.10.2022 CA5015066049 KWESST Micro Systems Inc. 28.10.2022 Tausch 70:1