Waters Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Waters-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Waters somit eine "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Waters-Aktie aktuell eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag von 2,7 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Waters wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die Analysteneinschätzung für die Waters-Aktie liegt aktuell bei "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Waters, und basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (315 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,3 Prozent. Alles in allem erhält Waters daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.