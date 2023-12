Was sagt man dazu, Elementis?

Weitere Suchergebnisse zu "Elementis":

Die Elementis-Aktie erhält nach der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Die Bewertungen der Analysten liegen bei 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Neutral". Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 140,25 GBP, was einer erwarteten Performance von 16,68 Prozent entspricht. Die aktuelle Bewertung der Redaktion für die gesamte Analysteneinschätzung ist "Neutral".

Aus fundamentaler Sicht hat Elementis ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 258. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", die ein durchschnittliches KGV von 37 haben, ist Elementis aus fundamentaler Sicht überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Elementis-Aktie eine Rendite von 14,26 Prozent. Verglichen mit Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Elementis 34,81 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -20,56 Prozent. Elementis liegt aktuell 34,81 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

In der technischen Analyse ist die Elementis-Aktie derzeit +0,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt +4,31 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für die technische Analyse führt.