Surgery Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Aktie von Surgery erhält laut langfristiger Analystenmeinung eine Bewertung von "Gut". Von insgesamt 4 Bewertungen fallen 3 positiv und 1 neutral aus, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD, was einer potenziellen Performance von 27,19 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 35,38 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Surgery derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 88,68 % für Gesundheitsdienstleister liegt. Dadurch erhält die Dividendenrendite die Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surgery liegt bei 47,66, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 95 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "günstig" bewertet und erhält somit die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Surgery einen Wert von 35,11, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der langfristige RSI25 mit einem Wert von 31,13 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "Neutral" festlegt.