Surgery Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Surgery-Aktie ergibt eine Abweichung von -4,85 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 34,2 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs mit 32,54 USD über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 28,7 USD (+13,38 Prozent), was ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Surgery-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Surgery in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Analysten schätzen die Aktie der Surgery langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, sind 3 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 45 USD, was einer Erwartung von 38,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Surgery mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,66 auf Basis der heutigen Notierungen um 50 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (96,21). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".