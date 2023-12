Planet Fitness Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Planet Fitness wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,8 Punkten, was darauf hinweist, dass Planet Fitness überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass Planet Fitness überverkauft ist, mit einem Wert von 22,68, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Planet Fitness liegt bei 65,21 USD, während der Aktienkurs selbst bei 73,75 USD liegt, was einem Abstand von +13,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 63,71 USD, was einer Differenz von +15,76 Prozent entspricht und damit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird Planet Fitness auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 5 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für Planet Fitness liegt bei 88 USD, was einer möglichen Steigerung von 19,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Planet Fitness-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Planet Fitness bei 38,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Sollten Planet Fitness Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Planet Fitness jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Planet Fitness-Analyse.

Planet Fitness: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...