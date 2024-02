Peugeot Invest Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Peugeot Invest-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 100,14 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 105,8 EUR, was einem Unterschied von +5,65 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 101,06 EUR wird berücksichtigt und zeigt einen positiven Unterschied von +4,69 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Peugeot Invest-Aktie also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Peugeot Invest wird als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Peugeot Invest als neutral eingestuft wird. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung haben sich in den vergangenen Monaten kaum verändert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Peugeot Invest-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Peugeot Invest-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Anlegerstimmung eine neutrale bis gute Bewertung.