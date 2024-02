Haben die CSL-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Die australische Biotechnologiefirma Csl weist eine Dividendenrendite von 1,23 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,81 % als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 1,58 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Csl derzeit bei 273,05 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs mit 284 AUD einen Abstand von +4,01 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die aktuelle Differenz bei -0,83 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse weist Csl eine Rendite von -3,22 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche mit einer Rendite von -12,82 Prozent in den vergangenen 12 Monaten übertrifft Csl diese um 9,6 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Csl, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wird jedoch eine steigende Aufmerksamkeit und eine vermehrte Diskussion über die Aktie festgestellt, was zu einer positiven Bewertung ("Gut") in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".