Gute Nachrichten bei Edison!

Die Aktie von Edison hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") einer Überperformance von 8,18 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0,82 Prozent, und Edison liegt aktuell 8,18 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Edison-Aktie bei 68,62 USD verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 72,29 USD, was einen Abstand von +5,35 Prozent bedeutet, somit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 66,83 USD weist die Edison-Aktie eine Differenz von +8,17 Prozent auf und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Edison-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Edison-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 70,38 USD, was ein Abwärtspotential von -2,65 Prozent bedeutet und somit eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Edison anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 22,82 Punkten, was bedeutet, dass die Edison-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Edison weder überkauft noch -verkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Edison also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.