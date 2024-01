Geht es endlich los, AQ AB?

In den letzten Wochen konnte bei Aq keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Aq für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, wie der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage mit einem Wert von 10 zeigt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,24, was darauf hindeutet, dass Aq weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aq somit ein "Gut"-Rating.

Die trendfolgende technische Analyse zeigt, dass Aq sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt einen positiven Trend aufweist. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 432,59 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 507 SEK liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 468,51 SEK, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Aq also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegend privaten Nutzer bewerten Aq als neutral, da in den Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.