Deutsche Telekom-Aktie: Das wird sie stärken!

Am Freitag haben Deutsche Telekom, Orange, Telefonica und Vodafone die bedingungslose EU-Wettbewerbsgenehmigung für ihr gemeinsamen Werbevertrag erhalten, um es mit Big Tech aufzunehmen. Die Europäische Kommission erklärte in einer Stellungnahme, dass die geplante Transaktion “nicht zu einer erheblichen Reduzierung des Wettbewerbs in den französischen, deutschen, italienischen und spanischen Märkten” führen würde.

Dies ist der erste Versuch der Telekom-Branche, sich Meta und Alphabet’s Google im lukrativen Online-Werbemarkt zu stellen und ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Google ist weltweit führender Verkäufer von Online-Werbung und erwirtschaftet etwa 80% seiner Einnahmen aus diesem Bereich.

Technisch sehr solide und stark!

Während verschiedene andere Aktien zurzeit massiv unter Druck geraten, handelt der Anteilschein weiterhin auf höchstem Niveau. Zuletzt waren Kurse von rund 20,00 Euro im Jahre 2001 gegeben. Auf der Unterseite kommt der Kursbereich von etwa 19,80 Euro in den Fokus. Dort sollte es nicht nachhaltig drunter gehen, um den übergeordneten Aufwärtstrend intakt zu halten. Es kann so recht schnell dazu kommen, dass die Bullen der Deutsche Telekom-Aktie zum wiederholten Male Angriff auf die 20,70er-Marke nehmen, um neue mehrjährige Hochs zu generieren.

Banken weiter optimistisch!

Barclays und JPMorgan haben ihre Einstufung für Deutsche Telekom beibehalten. Barclays bewertet das Unternehmen als “Overweight” mit einem Kursziel von 25 Euro, während JPMorgan ein Kursziel von 29 Euro hat. Die Tochtergesellschaft T-Mobile US hat den Aktienkurs gestützt, während das Geschäft in Deutschland stabil bleibt.

