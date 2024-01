Cropenergies Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Cropenergies hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,67 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Energie" liegt Cropenergies damit 40,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36,96 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 36,96 Prozent, wobei Cropenergies aktuell 40,63 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cropenergies beträgt derzeit 15,26 und liegt damit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cropenergies derzeit bei 11,56 EUR, was einer Abweichung von +31,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +25,93 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cropenergies in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher wird auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

