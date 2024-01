Bonso Electronics Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten zwei Wochen wurde Bonso Electronics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen zu diesem Thema ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,78 Prozent erzielt, was 52,24 Prozent unter dem Durchschnitt (9,45 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -0,49 Prozent, und Bonso Electronics liegt aktuell 42,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Bonso Electronics derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11546.48%). Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die Differenz -11546. Daher erhält die Bonso Electronics-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 23,64 Punkten, was bedeutet, dass die Bonso Electronics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Bonso Electronics überverkauft ist (Wert: 21,55), wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bonso Electronics eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.