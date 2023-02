BYD: Was ist da los?

Die Aktien in Hongkong sind am Freitag aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA eingebrochen. Der Hang Seng Index fiel um 2% und der Hang Seng China Enterprises Index fiel um 2,6%. Die USA erwägen eine Ausweitung ihrer Sanktionen gegen China, was die Stimmung der Anleger beeinträchtigt hat. Die Spannungen haben die jüngsten Verbraucherdaten überschattet, die eine steigende Nachfrage nach dem Ende der Null-COVID-Beschränkungen zeigten. Die Aktien von BYD wurden bei Börsenschluss fast 9% niedriger gehandelt, nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway seine Beteiligung an dem Unternehmen reduziert hatte.

Warren Buffett stößt weiter Anteile ab!

Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an BYD nach mehreren Verkäufen in den letzten Monaten auf 12,9% reduziert. Die Investmentfirma von Warren Buffett verkaufte kürzlich weitere 1,6 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 226,32 Hongkong Dollar pro Stück. Dies folgt auf den Verkauf von 1,1 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 191,44 Hongkong Dollar pro Stück im Januar.

Versicherungsgeschäft für Elektroautos!

BYD, der chinesischer Autohersteller, verhandelt über die Übernahme von Yi’an P&C Insurance. Dies ist Teil des Plans des Unternehmens, ein Versicherungsgeschäft für Elektroautos aufzubauen. Die Übernahme ist bereits im Gange, bestätigte BYD gegenüber Reuters. Yi’an P&C wurde im vergangenen Jahr von den Aufsichtsbehörden beschlagnahmt, aber hat später die Genehmigung erhalten, ein Konkurs- und Reorganisationsverfahren einzuleiten.

Sollten BYD Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BYD-Analyse.

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...