Apple Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Apple betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 13,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass Apple momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,08, was bedeutet, dass Apple weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt unserer Analyse daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Apple 18. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 45. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Apple damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung, so hat die Aktie von Apple im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,72 Prozent erzielt, was 30,69 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -3,96 Prozent, wobei Apple aktuell 43,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Apple war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Apple gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

