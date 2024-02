Amrep Aktie: Pleite oder Chance?

Aktienanalyse: Aktuelle Bewertung der Amrep Aktie

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Amrep investieren, könnte die Dividendenrendite ein wichtiger Faktor sein. Mit einem Wert von 0 % liegt diese jedoch um 5,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Dadurch fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Anlegern Aufschluss über die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses gibt. Aktuell liegt der RSI-Wert der Amrep bei 37,89 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass die Aktie von Amrep in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen hervorgerufen hat. In den letzten Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negativen Themen rund um Amrep diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor hat die Amrep-Aktie eine Rendite von 40,55 Prozent erzielt, was jedoch um 357 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", die eine mittlere Rendite von -4,81 Prozent aufweist, liegt die Amrep-Aktie mit 45,35 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie basierend auf der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.