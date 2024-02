Amazon-Gewinn explodiert dank starkem Weihnachtsgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

E-Commerce-Riese auf Erfolgskurs: Neben starkem Cloud-Geschäft treibt auch Hauptsparte die Erholung voran.

E-Commerce-Gigant setzt Erholung fort, dank florierendem Cloud-Computing. Amazon.com meldet starkes Wachstum bei Umsatz und Gewinn für das letzte Quartal des vergangenen Jahres, da robuste Online-Weihnachtseinkäufe dazu beitragen, die Erholung von einem Abschwung nach der Pandemie zu verlängern.

Der E-Commerce-Riese projiziert auch für das aktuelle Quartal anhaltende Stärke, dank des Interesses an künstlicher Intelligenz, das zu gesunden Verkäufen in seiner Cloud-Computing-Sparte führt. Die Ergebnisse von Amazon, zusammen mit einer Reihe solider Finanzberichte von großen Technologieunternehmen, ließen die Aktien deutlich steigen.

Im vierten Quartal stieg der Gewinn des Unternehmens auf 10,6 Milliarden US-Dollar, sein stärkster Wert seit zwei Jahren - im Vergleich zu nur 278 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Der Umsatz stieg um 14% auf 170 Milliarden US-Dollar. Beide Zahlen übertrafen problemlos die Erwartungen der Wall Street. Amazon hat sich von einem scharfen Abschwung erholt, der auf eine Explosion des Geschäfts während der Pandemie folgte.

Es hat sein dominantes Logistikgeschäft neu organisiert, nach einer Zeit der Instabilität, und seine Aufmerksamkeit auch auf Innovationen in der künstlichen Intelligenz gerichtet. Die starke Kundennachfrage während der Weihnachtssaison kam dem Einzelhändler zugute, der auch ein spezielles Verkaufsevent im vierten Quartal abhielt, das seine Verkäufe erhöhte.

Das Handelsministerium gab kürzlich bekannt, dass US-Einzelhandelsumsätze zum Jahresende stark waren. Der Umsatz in der Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services (AWS), ein kritisch wichtiger Gewinnbringer für Amazon, stieg im vierten Quartal um 13% auf 24,2 Milliarden US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen. Der operative Gewinn der Sparte stieg um fast 38%.

Im vergangenen Jahr hatte das Wachstum der AWS-Umsätze nachgelassen, nach Jahren schnellen Wachstums. Die geringere Nachfrage von Unternehmen schadete der Einheit, doch Amazon gab an, dass es erwartet, dass das Wachstum wieder anziehen wird, da Unternehmen positiv auf die neuesten Cloud-Angebote des Unternehmens reagieren.

Die Aktien von Amazon stiegen nach Handelsschluss um 7%. Bis zum Abschluss des Handelstages am Donnerstag hatten sich die Aktien bereits fast verdoppelt, lagen aber immer noch etwa 15% unter ihrem Rekordhoch von 2021. CEO Andy Jassy hat Amazon signifikant neu ausgerichtet, um den Fokus auf Innovationen in der künstlichen Intelligenz zu legen.

Das Unternehmen hat den Wettlauf mit Microsoft, Google und anderen Konkurrenten im Bereich der künstlichen Intelligenz verloren und versucht in letzter Zeit, um seine AI-Produkte und -Dienstleistungen in der Cloud-Abteilung, bekannt als AWS, herum Aufmerksamkeit zu generieren.

Amazon ist ein wichtiger Investor des AI-Start-ups Anthropic und hat im November einen AI-Chatbot für Unternehmen namens Amazon Q eingeführt. Am Donnerstag kündigte das Unternehmen an, dass es einen AI-gesteuerten Shopping-Assistenten namens Rufus auf seiner mobilen App einführt.

Die Führungskräfte sagten, er sei dazu bestimmt, das Einkaufserlebnis zu verbessern und die bestehende Suchleiste zu ergänzen. Jassy sagte bei einem Gespräch mit Analysten, dass der Umsatz von AI für Amazon "immer noch relativ gering ist, viel niedriger als das, was er in Zukunft sein wird, wo wir wirklich glauben, dass wir in den nächsten Jahren Milliarden von Dollar an Umsatz erzielen werden."

Chief Financial Officer Brian Olsavsky sagte, dass zwar einige AWS-Kunden immer noch vorsichtig mit ihren Ausgaben sind, er aber erwartet, dass das Umsatzwachstum weiter beschleunigt und dass Firmenkunden großes Interesse daran gezeigt haben, ihre generativen AI-Anwendungen auf AWS auszuführen und ihre Grundmodelle dort zu erstellen.

"Es ist immer noch recht früh", sagte Olsavsky dazu am Donnerstag. Er weigerte sich zu sagen, welcher Prozentsatz der AWS-Verkäufe von den AI-Diensten von Amazon angetrieben wird. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten seine Mitarbeiterzahl in der Zentrale angepasst, nach einer Welle von Entlassungen zu Beginn des Jahres 2023.

In den letzten Monaten hat es Stellen in seinen Unterhaltungs-, Geräte- und Spiele-Abteilungen gestrichen und dabei sich verändernde Schwerpunkte über seine Geschäfte zitiert, die auch künstliche Intelligenz einschließen. Die Kürzungen waren bisher geringer als vor einem Jahr, als etwa 27.000 Mitarbeiter entlassen wurden.

Die Gesamtzahl der Mitarbeiter von Amazon, einschließlich der vielen Lagerarbeiter, betrug am Ende von 2023 insgesamt 1,53 Millionen Mitarbeiter, geringfügig weniger als im Vorjahr. Olsavsky sagte, er sehe 2024 nicht als "Jahr der Effizienz", sondern sagte, dass das Unternehmen weiterhin vorsichtig in seine Investitionen vorgehen werde.

Amazon prognostiziert auch für das aktuelle Quartal weiterhin starkes Wachstum und sagte voraus, dass der Umsatz zwischen 8% und 13% gegenüber dem Vorjahr steigen wird, im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Es erwartet, dass der operative Gewinn in diesem Quartal zwischen 8 Milliarden und 12 Milliarden US-Dollar liegen wird und damit über dem aktuellen Konsens liegt.

Vor einem Jahr hatte Amazon vor einer Phase des verringerten Wachstums gewarnt, als es versuchte, seine Kosten unter Kontrolle zu halten und begann, eine Abschwächung aus dem Cloud-Computing-Geschäft zu erleben. In letzter Zeit war das Unternehmen optimistischer und sagte im November, dass es am Wochenende nach Thanksgiving Rekordumsätze erzielt hatte.

Es hat auch neue Einnahmequellen erschlossen. Diese Woche begann das Unternehmen, Anzeigen auf seiner Prime-Video-Plattform anzuzeigen, wenn Kunden nicht mehr zahlen. Amazon gab an, dass seine Werbeeinnahmen im vierten Quartal um 27% gestiegen sind.

Das Geschäft wurde in den letzten Jahren zu einer Stärke von Amazon und hat dazu beigetragen, den Gewinn anzutreiben. Einige der Konkurrenten von Amazon sind gestolpert, während sich der Technologiegigant erholt hat. United Parcel Service, das mit Amazons Logistikgeschäft konkurriert, gab diese Woche bekannt, dass es 12.000 seiner Mitarbeiter entlassen werde.

Das Unternehmen hatte in seinen Inlands- und internationalen Geschäften schwächere Volumina zu verzeichnen, während Amazon in Bezug auf das Paketvolumen bereits überholt wurde. Entlassungen und Führungswechsel haben die jüngste Geschichte von Amazon geprägt. Jassy, der 2021 CEO wurde, hat sich bemüht, die Gewinne zu steigern.

Er hat auch versucht, die Lieferkette von Amazon zu stärken, indem er Pakete schneller bewegt und Lagerhäuser näher an die Kunden platziert, während das Unternehmen versucht, Lieferzeiten und Kosten zu reduzieren. Amazon hat in den letzten Monaten erhebliche Herausforderungen zu bewältigen, darunter neue Konkurrenz durch schnell wachsende E-Commerce-Unternehmen und eine von der Federal Trade Commission eingereichte Verklagung wegen Wettbewerbsverzerrung, bei der die Abtrennung des Unternehmens gefordert werden könnte.

Diese Woche wurde Amazon gezwungen, seinen Kaufvertrag mit dem Roboter-Staubsaugerhersteller iRobot aufzugeben, nachdem europäische Behörden angekündigt hatten, den Erwerb zu blockieren.

