Adagio Therapeutics-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Invivyd-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1,5 USD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 3,32 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +121,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,65 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +101,21 Prozent entspricht. Dies führt auch zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Basis. Somit erhält die Invivyd-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 Analystenbewertungen für die Invivyd-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" war. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Invivyd vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3 USD, was einem Abwärtspotenzial von -9,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt aktuell 17,34 Punkte an, was bedeutet, dass Invivyd überverkauft ist. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 20,26 auf eine Überverkauft-Situation hin. Beide Werte führen zu einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger wird auch berücksichtigt, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer insbesondere positive Themen hervorgehoben, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Invivyd als "Gut" einzustufen ist.