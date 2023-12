Adagio Therapeutics Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Invivyd liegt bei 70,59 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 40,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Invivyd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,67 USD weicht somit um +12,08 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,58 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +5,7 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Invivyd in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Invivyd ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.