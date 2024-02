Absa Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen lassen. Die Stimmung für Absa hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Absa eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Absa eine Dividendenrendite von 8,53 Prozent auf, was 3,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent, daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Absa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,56 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,83 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Absa.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Absa-Aktie in einem längerfristigen Abwärtstrend liegt, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Absa daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.