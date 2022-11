secunet AG: Starker Auftragsbestand

∎ Das Unternehmen erwartet ein außergewöhnlich starkes 4. Quartal aufgrund der für das letzte Quartal typischen Beschaffungsvorgänge der öffentlichen Auftraggeber

∎ Die Security Networks AG entwickelte sich in den ersten 9 Monaten 2022 schwächer als im Vergleichszeitraum 2021: Der Konzernumsatz beläuft sich auf EUR 213,0 Mio. (-15,00% gegenüber dem Vergleichszeitraum GJ21). Das EBIT beträgt EUR 23,9 Mio. (-50,92% gegenüber dem Vorjahr).





∎ In den ersten neun Monaten wurden EUR 116,2 Mio. an liquiden Mitteln ausgezahlt, wovon EUR 49,4 Mio. auf die Akquisition von SysEleven entfielen (ein Anstieg von 486,87% im Vergleich zum letztjährigen Mittelabfluss von EUR 19,8 Mio. in diesem Zeitraum)





∎ Am 17. Mai 2022 hat die secunet AG mit Kaufvertrag sämtliche Anteile an der SysEleven GmbH aus Berlin erworben. Die SysEleven GmbH ist ein Cloud-Infrastruktur-Spezialist, der Cloud Services, Managed Services und Managed Kubernetes anbietet.





∎ Die SysEleven GmbH soll die Marktposition von secunet in den Geschäftsfeldern Cloud und Cloud Security entscheidend verbessern.





∎ Die Unternehmensprognose für 2022 bleibt bestehen: Umsatzerlöse von 320 Mio. Euro und ein EBIT von rund 50 Mio. Euro.



∎ Auf Basis unseres DCF-Modells liegt unser fairer Wert bei 385 Euro je Aktie. Unser Rating lautet weiterhin KAUFEN.





1 Ergebnisse der ersten 9 Monate des GJ22





Die Security Networks AG hat in den ersten 9 Monaten des GJ22 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schwächer abgeschnitten. Die Zahlen liegen jedoch noch im Rahmen der Erwartungen. Der Vorstand erwartet ein außergewöhnliches 4. Quartal aufgrund der Verschärfung der Vergabeverfahren im öffentlichen Sektor. Daher bleibt die Prognose für das gesamte GJ22 mit einem Umsatz von 320 Mio. EUR und einem EBIT von rund 50 Mio. EUR unverändert. Die Prognose wird nicht zuletzt aufgrund der Übernahme von SysEleven und der erwarteten Stärkung des Unternehmens beibehalten. Die Ergebnisse im Einzelnen sind:





- Der Konzernumsatz beträgt EUR 213,0 Mio. (-15,00% gegenüber dem Vorjahresergebnis von 249,4 Mio.).

- Das EBIT beläuft sich auf EUR 23,9 Mio. (-50,92% im Vergleich zum Vorjahresergebnis von EUR 48,7 Mio.).

- Das Unternehmen erwirtschaftete 90,61 % seines Umsatzes in Deutschland (92,14 % im Vorjahreszeitraum).



Öffentlicher Sektor

- Umsatzerlöse in Höhe von 179,8 Mio. EUR (-11,91 % gegenüber dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums von 204,1 Mio. EUR).

- EBIT von 23,2 Mio. EUR (-46,54% gegenüber dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums von 43,4 Mio. EUR).

- Die Zahl der Mitarbeiter in den ersten 9 Monaten ist im Vergleich zu Ende September letzten Jahres um 26 % gestiegen. Damit beschäftigt secunet aktuell 1.050 Mitarbeiter.

- Aufgrund nachlassender pandemiebedingter Markteffekte hat sich die Nachfragesituation im Unternehmensbereich Public Sector wieder normalisiert.







Business Sector

- Der Umsatz im Unternehmensbereich Business Sector belief sich auf 33,2 Mio. Euro (-26,71 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 45,3 Mio. Euro).

- Das EBIT betrug 0,7 Mio. EUR (-86,79 % gegenüber dem Vorjahresergebnis von 5,3 Mio. EUR). Allerdings wurden im Vorjahreszeitraum GJ 2021 Software-Upgrades des secunet-Connectors ausgerollt.







Herausforderungen

- Die secunet AG hatte insbesondere im letzten Jahr deutlich von der COVID-19-Pandemie profitiert und die Entspannung in allen Bereichen führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach secunet-Produkten

- Die Nachfrage nach Softwarelizenzen, die den Umsatzbereich des Business Sektors betrifft, ist zurückgegangen

- Es gibt allgemeine Engpässe bei der Versorgung mit Halbleitern und Vorprodukten. Dies führte im Berichtszeitraum zu einer Verschiebung von Kundenprojekten. Das Management hat diesem Problem durch einen frühzeitigen Aufbau von Lagerbeständen entgegengewirkt.

- Die secunet AG unterhält keine Produktionsstätten oder Geschäftsbeziehungen in der Ukraine oder in Russland. Daher erwarten wir keine Nachteile aus den mit dem Krieg verbundenen geopolitischen Spannungen.

- Die Bundesregierung beabsichtigt, 100 Milliarden Euro für die Stärkung der Bundeswehr auszugeben. Secunet rechnet frühestens im nächsten Jahr mit ersten möglichen Aufträgen.





Erwerb der SysEleven GmbH





Am 17. Mai 2022 hat die secunet AG mit Kaufvertrag alle Anteile an der SysEleven GmbH, Berlin, erworben. Der Kaufpreis wurde mit Eigenkapital beglichen. Die SysEleven GmbH ist ein Cloud-Infrastruktur-Spezialist, der Cloud Services, Managed Services und Managed Kubernetes anbietet. Ab dem 31. Mai 2022 wird das Unternehmen konsolidiert und dem secunet-Geschäftsbereich Public Sector zugeordnet. secunet kann damit weitere Lösungsangebote in den Bereichen Cloud und Cloud Security anbieten.





Ausblick

- Die secunet AG hält an ihrer Prognose fest und rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von 320 Mio. Euro (2021: 330 Mio. Euro) und einem EBIT von 50 Mio. Euro (2021: 59 Mio. Euro)





- 215 neue Mitarbeiter wurden eingestellt, was ein Zeichen für eine Verbesserung der Umsatzzahlen in den kommenden Jahren sein könnte.





- Im öffentlichen Sektor will das Unternehmen seine Kerntechnologie verbessern und den bestehenden Kundenstamm ausbauen.





Der Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten lag in den letzten Jahren aufgrund von Beschaffungsprozessen und der Nachfrage der öffentlichen Hand stets in der zweiten Jahreshälfte. Um die Prognose zu erfüllen, sollte das Unternehmen seine Q4-Umsatz- und EBIT-Ergebnisse aus dem letzten Jahr um 21,33% bzw. 43,28% übertreffen.

Umfassendes Update

Rating: KAUFEN

Kursziel: 385 EUR