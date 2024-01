Zu großer Optimismus

Flagge oder Topbildung? Drängend und von hoher Relevanz ist die Frage, ob der DAX sich nach dem Rekordlauf der letzten Wochen nur in einer Konsolidierung befindet, oder aber gerade eine Trendwende vollzieht. Dass sich die Charakteristik des Marktes mit dem Jahreswechsel verändert hat, ist unübersehbar (s.o.). Eindeutig ist die Sache aber noch nicht. Vor allem die Umsätze sprechen im Moment noch gegen die große Trendwende. Dieses Austrocknen spricht eher für eine Korrekturbewegung, die zuletzt aber nach unten etwas an Dynamik entwickelte.



Allerdings ist im rezessionsgeplagten Deutschland im Moment auch nicht klar, woher die Impulse für einen neuen Aufwärtsschub kommen könnten. Das Thema Zinssenkungen dürfte, wie eingangs erwähnt, nicht nur bereits eingepreist sein. Die zuletzt wieder anziehenden Inflationsraten lassen der EZB im Moment auch kaum Spielraum, möchte sie die verbliebene Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen.



