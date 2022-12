Wird Bitcoin steigen oder fallen?

Sehr geehrte Leser/innen,

seit der letzten Bitcoin/Dollar Analyse am 16.6.2022 bei einem Stand von $22091.33 hat Bitcoin/Dollar am 18.6.2022 bei $17567.45 einen Tiefpunkt ausgebildet und stieg im Anschluss bis zum Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $24230 an. Dort wurde mit einem Hochpunkt am 15.8.2022 bei $25214.57 Widerstand gefunden. Der Bitcoin/Dollar fiel im Anschluss bis zum 21.11.2022 auf $15460. Bitcoin/Dollar notiert am 1.12.2022 bei $16911.48.

Bitcoin/Dollar hat die untere Begrenzung einer X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei $16855 unterboten.

In der Regel folgt dem ein weiterer Kursrückgang.

Es ist daher mit tieferen Kursen zu rechnen.

Das Kursziel befindet sich zunächst bei $14896 und im Anschluss bei $12213.

Der Bitcoin/Dollar sollte im Kursbereich von $12213 bis $11190 in Aufwärtsrichtung umkehren.

Mögliche Zeitziele für einen Tiefpunkt fallen auf den 20.1.2023 und den 8.2.2023.

Widerstand befindet sich bei $17945. Folge Widerstand liegt bei $17945, $20200 und $21415.

Sollte sich hin zu den genannten Zeitzielen die Bitcoin Nachrichtenlage bessern, ist eine Aufwärtsbewegung bis $37575 möglich. Um dieses Potenzial in Aufwärtsrichtung zu traden, bietet es sich an zu warten, bis der Bitcoin/Dollar oberhalb der Marke von $17945 notiert. Es ist dann drauf zu achten, dass Bitcoin/Dollar dort keinen Widerstand findet. Sollte Bitcoin/Dollar anschließend an der Marke von $17945 Unterstützung finden, dann bietet sich ein Einstieg bis $37575 an.

Bitcoin/Dollar Coinbase X-Sequentials 1 Tageschart:

Zur Kursgrafik

