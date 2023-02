Wachsende Unsicherheit

Aber nicht nur die Notenbanken nehmen in diesen Tagen erheblichen Einfluss auf das Kursgeschehen. Aktuell läuft auch die Berichtssaison auf Hochtouren. In den USA meldet heute Facebook-Betreiber Meta Platforms seine Zahlen. Morgen sind gleich drei Tech-Schwergewichte an der Reihe: Apple, Alphabet und Amazon, wobei alle drei Aktien in einem bemerkenswerten Gleichklang laufen, wenn auch die Amplituden und Trends unterschiedlich ausgeprägt sind. Bislang war die Berichtssaison per Saldo recht ordentlich. Natürlich gibt es immer wieder auch negative Überraschungen, aber einige der Flaggschiffunternehmen haben sich prächtig geschlagen. So konnte Tesla just in dem Moment positiv überraschen, als dessen Chef Elon Musk mit Hass und Häme geradezu überschüttet wurde (vgl. Smart Investor Weekly vom 25.1.23). Seit ihrem Tief am 6. Januar legte die Aktie in der Spitze rund +77% zu, wobei der letzte Teil des Aufwärtsschubs den überraschend positiven Quartalszahlen zu verdanken war.