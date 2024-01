Valneva: Neue Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Valneva marschiert(e) in den vergangenen Tagen wieder etwas aufwärts. Der Titel konnte indes am Mittwoch das Tempo nicht mehr halten und musste in den ersten Stunden einen Abschlag in Höhe von -1,8 % hinnehmen. Die Notierungen sind dennoch letztlich auf dem Weg, die Marke von 5 Euro wieder anzugreifen. Ob dies gelingt, steht in den Sternen. Immerhin gibt es eine Nachricht aus dem Unternehmen, die wohl so etwa wie Aufbruchstimmung erzeugen soll.

Valneva: Das sind die Aussichten

Dabei hat Valneva nun einen ersten Patienten “in der mittleren Phase der pädiatrischen Studie des Chihkungunya-Impfstoffs” geimpft, heißt es in einer Meldung. Damit wird diese Phase in der Entwicklung bzw. im Zulassungsverfahren für den Impfstoff relevanter. Ob dies am Ende helfen wird, den Markt mit dem Impfstoff schnell oder schneller zu bedienen, würden Außenstehende mutmaßlich als offen bezeichnen.

Noch hat sich kein entscheidender Durchbruch für Valneva angedeutet.

Zudem hat der Markt auch auf die Nachricht nicht besonders reagiert. Dies zeigt das oben genannte Kursverhalten – die Notierungen sind wie beschrieben sogar gesunken. Wahrscheinlich allerdings ohne Bezug auf diese Nachricht. Insgesamt ist der Trend für das Unternehmen einfach schwach.

Im Trend ist der Titel seit Anfang Dezember schon nicht mehr. Die Aktie verlor kontinuierlich und sackte ausgehend von ca. fast 7 Euro sogar unter die Marke von 5 Euro. Das hat Bedeutung: Denn zwischen 5 und 6 Euro war lange Zeit eine Seitwärtsrange identifiziert worden, die nun als durchbrochen gelten muss. Die Aktie wird aus der Sicht von Chartanalysten darum kämpfen müssen oder sollen, die 5-Euro-Hürde wieder zu überwinden.

Analysten gehen indes noch immer davon aus, der Kurs könnte auf mehr als 9,30 Euro steigen – hier liegt das mittlere Kursziel. Das wären gleich annähernd 100 % Kursgewinn!

