Uniper: Hoffnung!

Es gibt offenbar Hoffnung für die Aktie von Uniper. So jedenfalls ist der Eindruck am Dienstag gewesen. Die Aktie konnte sich um kräftige 7,5 % aufwärts schieben. Am Ende jedoch hilft das noch nicht massiv. Denn der Titel notiert zwar bei 62,45 Euro, wird damit aber noch immer nicht im Aufwärtstrend geführt. Das Jahr 2024 wird nach Meinung von Analysten für die Aktie von Uniper deutlich schwieriger als das Jahr 2023. Die Notierungen sollen diesen Schätzungen nach auf 49,20 Euro sacken – so weit das Kursmittel. Ob sich dies bewahrheitet?

Uniper: Das wird schwierig!

Jedenfalls wird es für den Titel schwierig, meinen die Analysten wohl mit Blick auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des laufenden, also des neuen Jahres. Der Gewinn soll sich mit 1,3 Mrd. Euro deutlich verschlechtern. Im vergangenen Jahr warne noch 4,4 Mrd. Euro verbucht worden. Schwach!

Kaufen, halten oder verkaufen

Wie wird sich Uniper jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher?

